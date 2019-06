Neues Konzept für Sportwoche

Und so bleiben zwar die Mannschaften aufgrund der Straßenzüge erhalten (siehe Infokasten), aber es gibt statt eines Fußball-Turniers an mehreren Tagen insgesamt vier Turniere. So wird Völkerball (26. Juni ab 18.30 Uhr), Brennball (27. Juni ab 18.30 Uhr) und eine Elfmeter-Challenge (28. Juni ab 18.30 Uhr) sowie am 30. Juni nachmittags noch ein Fußball-Turnier durchgeführt. „Das sind Sportarten, die ganz einfach sind und die viele zuletzt in der Schule gespielt haben dürften“, so Hoffmann weiter.

„Es gibt sechs Mannschaften. Der Sieger eines jeden Turniers bekommt sechs Punkte, der Letzte bekommt noch einen Zähler. Dorfmeister ist die Mannschaft, die nach den vier Turnieren die meisten Punkte auf dem Konto hat. Das kann sogar sein, dass das passiert, ohne auch nur ein Turnier gewonnen zu haben.“