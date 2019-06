Nach der großartigen Leistung bei der Westdeutschen Meisterschaft der TAF vor zwei Wochen, fuhren die Tänzer samt Trainerin und Unterstützern zuversichtlich nach Duisburg und kamen mit zwei Vize-Meistertiteln und einer sehr guten Platzierung wieder.

Das junge Talent Luca Nascimento Schürhoff von den Tanzsportfreunden stellte sein Können erneut unter Beweis. Er überzeugte jede Runde die Juroren und wurde zum zweifachen Deutschen Vizemeister im Solo und Solo Battles gekürt.

Das TSF- Duo Hannah Reick und Lara Jacob trat erstmalig in der nächsthöheren Altersklasse, in der Kategorie Hauptgruppe, an und erzielten bei einem Teilnehmerfeld von insgesamt 31 Duos den neunten Platz.