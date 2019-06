Förderrichtlinie wird überarbeitet

Die Sportpolitiker der Stadt Dülmen besichtigen die Bau-Fortschritte im Sportzentrum Süd in ihrer Sitzung, die am Dienstag um 17.15 Uhr stattfindet. Anschließend wird im Clubhaus der DJK Dülmen öffentlich getagt.

Dabei wird unter anderem auch über eine Benutzungsordnung debattiert und am Ende beschlossen. Geplant ist unter anderem, dass das Sportzentrum Süd künftig von 8 bis 22 Uhr Schulen, Vereinen, aber auch jedem Bürger offen steht. Glas-Behälter dürfen nicht mitgebracht werden.

Ferner wird am Dienstag vorgestellt, welche Maßnahmen für dieses Jahr im Sportzentrum Süd noch geplant sind. So sollen zwei Unterstände errichtet und mehrere Mehrgenerations-Fitnessgeräte aufgestellt werden. Die in die Jahre gekommene Beregnungsanlage für die Rasenfläche soll in 2020 erneuert werden, heißt es in der Vorlage.

Als weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt beschäftigen sich die Sportausschussmitglieder mit den Förderrichtlinien für den Sport in Dülmen. Diese sollen mit Blick auf die Kunstrasenspielflächen in Dülmen und den Ortsteilen geändert werden. „Die Kosten für die einmal jährlich durchzuführende Intensivpflege bzw. –reinigung der Kunstrasenplätze bzw. Kunststoffflächen soll zukünftig durch die Stadt übernommen werden“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Sportpolitiker. „Dieser Vorschlag wird dadurch begründet, dass durch die Pflege bzw. Reinigung einerseits die Lebensdauer der Kunstrasenplätze bzw. Kunststoffflächen deutlich verlängert wird.“

Und durch die Errichtung der ersten drei Kunstrasenplätze (TSG Dülmen, Adler Buldern und SF Merfeld) habe man die Baubetriebshofleistungen verringern können, sodass jetzt zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Ferner sollen die Vereine künftig auch bei Pflegegeräten wie Rasenmäher, Freischneider und Ähnliches Zuschüsse beantragen können. „Aus Sicht der Verwaltung wird die Bezuschussung dieser Gerätschaften befürwortet, um einen möglichst guten Pflegezustand zu erzielen.“ Zusätzlich werde der Wunsch der Sportvereine aufgegriffen, dass bei Beschaffungen bis zu 500 Euro keine drei Vergleichsangebote mehr erforderlich sind. Dann würde ein Angebot ausreichend sein.