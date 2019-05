Bereits am Dienstag dieser Woche mussten die besten 20 deutschen Kegler in der Altersgruppe Ü70 einen Wettkampf durchführen, wobei nach vier Bahnen und 120 Würfen nur die besten vier Kegler sich für den Endkampf am „Vatertag“ qualifizieren konnten. Bereits in diesem sogenannten Vorkampf konnte Bruno Austerschulte seine Klasse beweisen und mit erzielten 781 Holz den zweiten Platz belegen.

Im Endkampf am Donnerstag lieferten sich die vier qualifizierten Kegler dann ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, sodass schlussendlich zwischen dem Sieger und dem Viertplazierten nur fünf Holz Unterschied lagen. Bruno Austerschulte erzielte hierbei sehr gute 763 Holz und lag damit genau „holzgleich“ mit dem neuen Deutschen Meister Vinz Condello aus Gelsenkirchen. Da bei gleicher Holzzahl als weiteres Wertungskriterium die besseren Abräumergebnisse herangezogen werden, musste sich Austerschulte mit dem Silbertreppchen begnügen.