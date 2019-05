„Wir haben in dieser Saison einfach kein Spielglück. In den vergangenen zwei Jahren haben wir die knappen Spiele glücklich gewonnen und sind so in einen Fluss geraten, doch aktuell haben wir kein Spielglück“, sagt DJK TC-Kapitän Christian Hoffmann. „Aber der Abstieg ist auch kein Beinbruch. Wir greifen in der Verbandsliga wieder neu an.“

Drei-Satz-Spiele gehen verloren

Vier Spiele in Dorsten gingen über drei Sätze, nur ein Match konnten die Dülmener für sich entscheiden. „Nach den Einzeln hätten wir auch 4:2 führen können. Wir lagen aber mit 2:4 hinten.“ Hoffmann selber gewann sein Einzel mit 6:0 und 6:0 sehr souverän. „Ich habe Jens Brinkhoff wenig Luft gelassen.“

Den zweiten Einzelpunkt holte Kilian Niehues in drei Sätzen. Er bezwang Jan Nottenkämper, der eine Leistungsklasse höher spielt, mit 6:3, 1:6 und 6:1. Im Doppel gaben Hoffmann und Nikolai Busse eine 4:1-Führung noch aus der Hand. „Wir haben den Faden verloren. Ich weiß auch nicht.“ Nach dem 4:6 ging auch Satz zwei mit 2:6 verloren.

Doppel verpennt ersten Satz

Sven Schütter und Daniel Kau haben den ersten Satz verpennt, kämpften sich aber beim 1:6, 6:2 und 10:8-Champions-Tiebreak zurück und holten den dritten und letzten Punkt.