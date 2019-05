Die DJK Dülmen wollte ihren Naturrasenplatz unterhalb des Clubheims gerne behalten. Die Stadt Dülmen wollte gerne den Rasenplatz im Sportzentrum Süd umgewandelt wissen. „Der Platz sollte aber weiterhin immer für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das konnten und wollten wir unseren Mitgliedern aufgrund der Gewährleistungsfrage nicht zumuten“, so Sven Laspe aus dem Kunstrasenprojektteam der DJK.

Mittlerweile sind die Gespräche mit der Stadt aber so weit, dass der Aschenplatz als künftige Kunstrasenspielfläche vorgesehen ist. „Wir überlegen, ob wir den Bereich des Tennisplatzes und des Kleispielfeldes dann auch mit in die Neugestaltung einbeziehen“, so Laspe.

Durch die Beitragserhöhung und erste Aktionen sind mittlerweile rund 75.000 Euro auf dem Spendenkonto der DJK Dülmen. „Am Samstag führen wir einen Sponsorenlauf ab 11 Uhr für Jedermann am Aschenplatz durch. Es kann den ganzen Tag gelaufen werden.“ Zudem gebe es am 27. Mai noch die Verdoppelungsaktion der Sparkasse Westmünsterland, „wo wir mit unserem Kunstrasenprojekt beteiligt sind.“ Spätestens 2022 soll der Kunstrasen fertig sein.