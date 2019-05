Die Indiaca-Jugend von GW Hausdülmen konnte bei den Deutschen Meisterschaften in Enzweihingen einige Medaillen mit nach Hause nehmen.

Die Mädchen 11-14 haben den dritten Platz belegt. „Gegen zwei deutlich ältere Mannschaften aus Kamen und Enzweihingen musste man sich klar geschlagen geben“, berichtet Trainerin Lisa Scheipers.

Erfahrungen gesammelt

Gegen Malterdingen konnte das junge Hausdülmener Team ein gutes Spiel zeigen und als Sieger vom Feld gehen. „Die Mädels waren im Teilnehmerfeld die Jüngsten, für viele war es die erste Deutsche Meisterschaft“, erklärt die Trainerin. „Sie haben gute Erfahrungen gesammelt und hatten gemeinsam eine Menge Spaß.“

Die weibliche Jugend 15-18 war aufgrund zu weniger Mannschaften am Wochenende nicht beteiligt.

Höwedes und Freckmann mit Pivitsheide vorne

Zusammen mit dem CVJM Pivitsheide konnten dafür Nico Höwedes und Niels Freckmann auf sich aufmerksam machen. Mit einem Sieg und einer Niederlage schaffen sie in der männlichen Jugend 15-18 den Silberrang.

Für Höwedes ging es am Nachmittag in der Mixed-Konkurrenz weiter. Nach zwei klaren Siegen gegen Kamen und Haltern sichert er sich mit seiner Mannschaft die Goldmedaille.