Doch für das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen die Halteraner ist Möllers durchaus optimistisch. „Wir haben mehr Selbstvertrauen und sind daher hoffentlich in einer besseren Verfassung.“ Daher wollen die Grün-Gelben nach Auskunft ihres Trainers „richtig gegenhalten und entsprechend Gas geben.“

In personeller Hinsicht kann Möllers nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Fabian Autermann und Manuel Becker stehen nicht zur Verfügung. „Ansonsten habe ich alle Mann an Bord“, freut sich Möllers über personelle Alternativen.

Am Karnevalswochenende haben die Sportfreunde nichts gemacht „und die Woche über haben wir normal und gut trainiert“, sieht Möllers sein Team gut vorbereitet und nicht so chancenlos, wie in dem Spiel Anfang September. „Damals wirkten die Halteraner aber zudem auch noch motivierter. Das darf uns am Sonntag natürlich nicht passieren“, verlangt Möllers von der ersten Minute an die richtige Einstellung, um gegen den Tabellendritten der Fußball-Bezirksliga bestehen zu können. „Ansonsten sind wir wieder haushoch unterlegen. Das wollen wir nicht.“ Doch das 2:1 vor 14 Tagen gegen den SC Reken hat Mut gemacht. „Da wollen wir anknüpfen.“

