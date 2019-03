Doch die Dülmener und Coesfelder traten ihren Gegnern unter denkbar widrigen Bedingungen entgegen. Denn die Mannschaft musste kurzfristig auf die uneingeschränkten Einsätze der beiden Turner Alexander Sueck und Tim Jakob verletzungsbedingt verzichten. Wenn auch mit einigem an Improvisation, gelang es der SG jedoch durchweg, dem Kampfgericht ausreichende Übungen zu präsentieren. Bereits am Boden machte sich die Unterbesetzung bemerkbar, da dort gleich zwei Stammturner fehlten. Doch mit einer Übung von Mustafa Rahimi (12,65 Punkte) und Jannik Voß als Ersatzmann, konnten die heimischen Turner die ersten zwei Gerätepunkte mit 38,20 zu 36,05 Punkten für sich entscheiden.

Am anschließenden Pauschenpferd wurde der leichte Vorsprung dann deutlicher ausgebaut. Nach kleinen Patzern seitens der Gegner, waren beispielsweise Schwierigkeiten von Joachim Hillers kaum ausschlaggebend. So summierten sich die Darbietungen von Alexander Sueck (10,85 Punkte), Vitali Züch (11,20 Punkte) und Simon Sandscheper (12,15 Punkte) zu einem Zwischenstand von 72,40 zu 66,75 Punkten. Auch die Ringe gingen mit 39,70 zu 33,25 Punkten an die SG Coesfeld 06. Besonders Koray Aktas ließ den Kampfrichtern nur wenige Gründe für Abzüge und konnte mit einer hohen Wertung von 15,05 Punkten einerseits seinen eigenen Rekord knacken, gleichzeitig aber auch die Tageshöchstwertung erturnen.

Der zweite Engpass wurde dann wieder am Sprung deutlich. Auch hier waren für die Normalbesetzung Alexander und Tim vorgesehen, konnten jedoch mit einem Tsukahara-Sprung von Jannik Voß (10,85 Punkte) gelungen kompensiert werden, sodass auch dieser Durchgang von der Sportgemeinschaft Coesfeld gewonnen werden konnte (146,25 zu 132,25 Punkte). Notdürftig musste Vitali, wie zuvor am Sprung, auch am vorletzten Gerät, dem Barren einspringen. Denn auch die anderen Teamkollegen zeigten, was sie in den letzten Trainingsmonaten mühevoll erarbeitetet hatten.

Florian Wein-Kleinschnitker kämpfte sich durch seine anspruchsvolle Barrenübung (12,00 Punkte) und trug immens zum knappen Gerätesieg mit nur 0,90 Punkten Unterschied gegenüber dem TV Isselhorst bei. Der Punktestand vor dem letzten Gerät dem Hochreck belief sich danach auf 182,95 zu 168,05 Punkten und wies vor dem starken Coesfelder Gerät in Richtung Sieg. Und nach den letzten vier Übungen, von denen drei in die Wertung kommen, trennten ganze 6,45 Punkte die Coesfelder von den Turnern des TV Isselhorst und führten zu einem Endstand von 218,25 zu 196,90 Punkten.

Letztendlich war es ein weiterer deutlicher Sieg für die Dülmener und Coesfelder Turner, an den sie am kommenden Samstag in Dortmund anknüpfen wollen.