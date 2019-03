Im Mittelpunkt der Versammlung standen Neuwahlen einiger vakant gewordener Vorstandspositionen, die das alte Team aber gut vorbereitet hatte. So begrüßte der Vorsitzende Fritz Sauer karnevalistisch mit Helau und Allaaf und freute sich über einen sehr gut besetzten Saal.

Sauer ging in Kürze auf den Rückbau der Tennisanlage und die Einrichtung der Multifunktionsanlage ein. „5000 Euro Investition bei einer 90.000 Euro-Anlage ist doch ein guter Deal“ freute er sich und dankte der Stadt für die Sportförderung und den Sponsoren für die großartige Unterstützung. Für 2019 stellte Sauer eine kleine Feier anlässlich des 90-jährigen Bestehens im Rahmen der Sportwoche in Aussicht, wollte aber auf neue Pläne vor den Vorstandswahlen nicht eingehen.

Tatsächlich gab es in der Chefetage ein großes Stühlerücken. So hatten der zweite Vorsitzende Frank Bünker, der zweite Kassierer Paul Bünker und die Geschäftsführerin Andrea Jeising ihren Verzicht auf eine Wiederwahl erklärt. Auch Hans-Jürgen Waschke erklärte nach 16 Jahren seinen Abschied aus dem Vorstand. „Für zwei Jahre hatte ich mich 2003 überreden lassen. Nun habe ich 16 Bilanzen vorgelegt und in Summe rund 1,8 Millionen Euro bewegt“ blickte der gerührte Waschke zurück. Die Versammlung folgte nach einer Würdigung der Verdienste dem Antrag des Vorsitzenden einstimmig, Waschke in den Stand eines Ehrenmitglieds zu versetzen - und dass nicht nur, weil es unter seine Ägide nicht eine Beitragserhöhung gegeben hat.

