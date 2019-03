Dülmen. Drei Mal war die Partie in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Lippramsdorf und der TSG Dülmen bereits terminiert. Am Samstag folgt im Stadion an der Jahnstraße in Haltern um 16.30 Uhr der vierte Versuch, dass beide Mannschaften sich duellieren können.

Von Jürgen Primus