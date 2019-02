Nachdem der erste Wettkampf überlegen gewonnen wurde, möchten die Dülmener und Coesfelder natürlich mit einem weiteren Sieg vor heimischer Kulisse ihren Punktestand ausbauen. Gegner wird der TV Isselhorst II aus Ostwestfalen sein.

Den erturnten Punktezahlen nach gehen die Gastgeber als Favorit an die Geräte. Dennoch sind die Dülmener und Coesfelder Turner gewarnt, die Gäste könnten ihre zweite Mannschaft mit Turnern aus ihrer ersten Mannschaft deutlich verstärken. Der Wettkampf beginnt um 15 Uhr in der Sporthalle 1 des Schulzentrums an der Holtwicker Straße in Coesfeld. Der Eintritt ist wie immer frei und in einer Cafeteria der Veranstalter wird für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.