Ohne den kurzfristig erkrankten Damian Kleinert, der durch Marc Stegehake aus der Reserve ersetzt wurde, gab es zunächst eine nicht eingeplante 6:9-Heimniederlage gegen Cheruskia Laggenbeck. Einen Tag später feierte das Sextett von Kapitän Raphael Schwaag einen 9:4-Sieg bei der DJK TTR Rheine II. In der Tabelle bleibt das Jugend 70-Team mit 25:11 Punkten hinter dem SV Neubeckum (29:7) und 1. TTC Münster II (25:9) auf Position drei.

Den Grund für die Pleite gegen Laggenbeck hatte Schwaag schnell gefunden. „Wir sind in den Doppeln gescheitert.“ Während Raphael Schwaag/Hannes Böhnlein im fünften Satz mit 8:11 das Nachsehen hatten, kassierten Joachim Frintrup/Mathias Hemmer (1:3) und Frank Verbeet/Marc Stegehake (0:3) deutliche Niederlagen. In den nachfolgenden Einzeln blieb nur Verbeet ohne Niederlage und punktete zweimal.

