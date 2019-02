Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2018 672.349,12 Euro an Fördermitteln an die hiesigen Sportvereine ausgezahlt. Diese verteilen sich auf 69 bewilligte Förderanträge. Enthalten sind darin auch die Zuschüsse, die über den Stadtsportring an die Sportvereine weitergereicht werden, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Rund 55 Prozent der Gesamtsumme wurden für die beiden Kunstrasenplätze in Buldern (städtischer Anteil 200.000 Euro) und Merfeld (174.486 Euro) bereitgestellt.

Insgesamt 1600 Euro flossen an die Wasserfreunde, die DLRG und die BSG Dülmen für die Schwimmausbildung. Hier hatte die Politik auf Antrag der CDU einstimmig eine Förderung von 25 Euro je Abnahme des Seepferdchens und des bronzenen Schwimmabzeichens in den Richtlinien festgesetzt.

Mehr zum Thema in der Freitagsausgabe der DZ in Printversion und E-Paper.