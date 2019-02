Buldern. Die Volleyballerinnen der zweiten Damenmannschaft von Adler Buldern wollten in ihrem Heimspiel endlich wieder punkten. Nach zwei Niederlagen gegen die Tabellenersten sollte jetzt wieder ein Sieg her. Damit hätte man Anschluss auf einen Relegationsplatz für einen Aufstieg halten können - was am Ende auch gelang.

Von DZ