Der Tabellenvorletzte trat mit drei Ersatzspielern aus der zweiten sowie dritten Mannschaft an und besaß keine Chance. „Lengerich war ab Position vier zu schwach besetzt, sodass ich trotz des ausgeglichenen Spielverlaufs zu Beginn zuversichtlich war, dass wir beide Punkte behalten würden“, verriet Jugend 70-Kapitän Raphael Schwaag.

In der Tabelle büßte das Merfelder Team trotzdem einen Platz ein, denn der 1. TTC Münster II trat gleich zweimal an und verbesserte sich mit den Erfolgen gegen den TTC Werne 98 (9:3) und SuS Neuenkirchen (9:4) auf Position zwei. Sowohl der Spitzenreiter SV Neubeckum (27:7 Punkte) als auch der 1. TTC Münster II (25:9) haben eine Partie mehr als die Schwaag-Schützlinge (23:9) ausgetragen.

