Bande verspricht schnelles Spiel

Buldern. Die Altherren-Abteilung der DJK Adler Buldern richtet am kommenden Samstag ihr traditionelles Ü32-Hallenturnier aus. Ab 12.30 Uhr treffen dabei zehn Mannschaften aus dem westlichen Münsterland und dem angrenzenden Ruhrgebiet aufeinander. Gespielt wird in der Mehrzweckhalle an der Gewerbestraße in Buldern, das Endspiel wird gegen 18 Uhr ausgetragen.

Von Dülmener Zeitung