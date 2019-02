Der Rückstand auf den Liga-Primus konnte der Aufsteiger damit nicht verkürzen. Nach Minuspunkten ist das Team aus Neubeckum unverändert mit zwei Zählern vorne. Das Jugend 70-Sextett hat trotz des Remis Position zwei halten können. „Vermutlich ist die Meisterschaft, trotz des geringen Rücksandes, damit entschieden“, sagte Schwaag.

Obwohl die Gäste im Spitzenspiel von Beginn an vorne lagen und beim Stand von 8:6 schon fast den elften Saisonsieg sicher hatten, hielt sich die Enttäuschung am Ende, den 9:7-Erfolg aus dem ersten Aufeinandertreffen nicht wiederholt zu haben, in Grenzen. „Das Unentschieden geht völlig in Ordnung, denn Neubeckum hatte mit 36:31 das bessere Satzverhältnis“, so Schwaag.

