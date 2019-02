Nach drei Wochen Spielpause stotterte der TV-Motor beim jüngsten Gastspiel in Gelsenkirchen, beim FC Schalke 04. „Wir fanden nur ganz langsam in unser Spiel. In den ersten zehn Minuten ist kein einziges Tor gefallen“, erkannte TV-Trainer Gerd Terveer. „Schalke konnte bis zum 2:2 Paroli bieten. Da war dann schon eine Viertelstunde gespielt.“

Danach sind die Dülmenerinnen aufgewacht „und wir wechselten in unser schnelles Tempospiel und konnten bis zur Pause eine Führung von 12:3 ausbauen.“ Nach 45 Minuten ließ beim Stand von 20:6 die Konzentration bei den TV-Damen etwas nach. „Es wurde in der Abwehr nicht mehr konsequent gedeckt, sodass Schalke noch vier leichte Tore erzielen konnte.“ Der Endstand lautete 27:10.

Am Samstag (Anwurf 16.30 Uhr) reisen die TV-Handballerinnen zum Tabellenachten TV Cronenberg.