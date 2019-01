In der Schülerklasse B traten mit Jannik Uhlending, Thilo Wortmann, Nick Pelken und Jannes Rath die jüngsten Rödderaner an. Mit einem tollen Ergebnis und einer super Leistungssteigerung in den letzten Wochen erzielte Uhlending den 3dritten Platz und holte sich die Bronzemedaille. Thilo Wortmann erzielte Rang fünf, Nick Pelken den zehnten und Jannes Rath den 15. Platz. Mit einem sehr guten Mannschaftsergebnis sicherten sich Uhlending, Wortmann und Pelken die Goldmedaille und den Landesmeistertitel.

In der Schülerklasse A konnte sich Jakob Reick nach einer Steigerung im zweiten Durchgang den sechsten Platz sichern und Lewin Hungerkamp erzielte den 17. Platz. Alexandra Sellhorst qualifizierte sich mit Rang sechs in der Compound-Damenklasse für das Finale, scheiterte dort knapp an ihrer Gegnerin. Die Recurve-Schützin Rebecca Wagner zeigte sich in der Juniorenklasse sehr konzentriert und fokussiert und wurde mit der Bronzemedaille belohnt. In der Schützenklasse erreichte René Hüser einen Mittelfeldplatz.