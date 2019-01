Nachwuchs eifert Senioren nach

Und somit haben die Merfelder A-Junioren ihrer Herren-Mannschaft nachgeeifert. Denn die hat sich am zweiten Weihnachtstag den Titel des Stadtmeisters bei den Senioren gesichert. Die Grün-Gelben stellten das beste Team des Turniers. Insgesamt waren sechs Mannschaften angetreten.

Gastgeber Brukteria Rorup, das ein sehr gutes Turnier organisiert hat, schnitt sportlich enttäuschend ab. Trainer Thomas Wortmann: „Uns fehlten zwei Leute.“ Und so war der Traum von der Titelverteidigung in weite Ferne gerückt. Der Brukteria-Coach ergänzte aber auch: „Die anderen Mannschaften sich schon sehr stark.“ Und so krönten sich am Ende die Merfelder, die sich über 40 Euro für die Mannschaftskasse freuten.

Der Endstand in der Tabelle beim A-Junioren-Turnier des SV brukteria Rorup stellte sich folgendermaßen da:

1. Merfeld 12 P, 14:8 T

2. DJK Dülmen 10 P, 13:7 T

3. Rödder 9 P, 13:12 T

4. Buld./Hiddi. 7 P, 12:8T

5. TSG Dülmen 6 P, 9:10 T

6. Rorup 0 P, 7:23 T