„Der Termin am Abend vor dem Feiertag Fronleichnam ist optimal“, zeigte sich Orgateammitglied Wilfried Rath erleichtert, da sich die Terminfindung doch recht schwierig gestaltete. Hintergrund ist der frühe Saisonstart Mitte Juli für die Münsteraner in der Dritten Liga. „Preußen war unser Wunschkandidat für das Jubiläumsspiel und wir freuen uns, den zahlreichen Preußenfans in der Region dieses Highlight präsentieren zu können“, so Rath.

Um alle Dülmener Vereine in das Jubiläum zu integrieren und die sportliche Qualität gegen den übermächtigen Gegner zu steigern, hat sich das Vorbereitungsteam dazu entschieden, eine Stadtauswahl Dülmen zu nominieren. Als Trainer der Stadtauswahl konnte der bekannte ehemalige Adler-Coach Mathias Krüskemper verpflichtet werden. Assistieren wird ihm der künftige Adler-Trainer Andre Hörsting. Krüskemper wird sich rechtzeitig bei den Trainern der Dülmener Vereine melden, um eine möglichst schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken. Obwohl das Spiel mitten in der Sommerpause der heimischen Kicker liegt, sind die Veranstalter optimistisch, dass sich die leistungsstärksten Dülmener Spieler dieses Event nicht entgehen lassen werden.