Für die TSG Dülmen trat Klara Koppe beim 1500- Meter-Lauf der Frauen an. Da ihre Konkurrentinnen sich für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren wollten, fand sie sich in einem sehr schnellen Rennen wieder. Zur Konkurrenz gehörte unter anderem Aline Florian, ehemalige TSG-Athletin, die mit ihrer Zeit von 4:34 Minuten die Norm um drei Sekunden unterbot. Klara lief zehn Sekunden später als Neunte ins Ziel. Mit ihrer Leistung war sie dennoch zufrieden, da sie sich nicht auf den Lauf vorbereitet hatte. „Ich habe keine Tempohärte auf den kurzen Strecken, da mein Fokus auf den deutschen Crossmeisterschaften liegt“, erklärte die junge Dülmenerin. Diese werden am 9. März in Ingolstadt ausgetragen.

Am Sonntag fand dann ein Schüler- und Jugendhallensportfest statt, welches Neele Mahmens und Mia Prenger-Berninghoff besuchten. Neele belegte im Kugelstoßen mit 8,20 Meter und im Weitsprung mit neuer Bestleistung von 4,57 Metern jeweils den achten Platz in der Altersklasse U18.

Mia startete erstmals seit zwei Jahren wieder bei einem Wettkampf und bewies mit einer Serie von guten Sprüngen über 4,90 Meter, dass sie wieder richtig in Form ist. Ihr weitester Versuch von 4,96 Metern reichte für den Sieg in der Altersklasse U20.

Als Einziger hinaus in die knackige Kälte traute sich Franz Kosler, der am Samstag beim Lauf um den Halterner See antrat. Bei sonnigem Wetter legte er die Zehn-Kilometer-Strecke in nur 43:25 Minuten zurück und wurde Altersklassensieger der M65.