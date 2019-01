Alte Meister sind die neuen Meister

Eröffnet wurde die Großveranstaltung von der stellvertretenden Bürgermeisterin Annette Holtrup. „Ich freue mich dabei zu sein“, sagte sie. „Den ein oder anderen spannenden Kampf werde ich mir auch anschauen. Diese Landesmeisterschaft in Dülmen verdanken wir in besonderer Weise Bernard Freitag. Ihm stehen über 60 Helfer zur Seite.“

Bevor die Kämpfe begannen, übereichte der Kassierer der Behindertenhilfe Dülmen, Klemens Segbert, dem Turnierorganisator noch einen großen Scheck. Die Judoka können sich über 2000 Euro freuen.

Anschließend ging es zügig los. In der Halle waren neben den 112 Kämpfern auch viele Zuschauer. Gekämpft wird auf drei Matten gleichzeitig. Einige Judoka haben ihre Fanclubs mitgebracht, deren Gesänge durch die Halle schallen. Von Beginn an ist ordentlich Stimmung. Es wird in drei Wettkampfklassen gekämpft, eingeteilt nach der Schwere der Behinderung. Da jeder gegen jeden in seiner Klasse kämpfen muss, scheidet niemand vorzeitig aus, der Sieger steht erst am Ende fest und alle bleiben im Turnier. Die Helfer des DRK Buldern waren die ganze Zeit anwesend, mussten aber nicht eingreifen.

Nach vier Stunden stand fest: Die alten Meister sind die neuen Meister. Die erfolgreiche Titelverteidigung gelingt sowohl den Frauen der DJK Dülmen als auch den Männern von Budokan Hünxe.

Landesmeisterschaft 2019 im G-Judo in Dülmen 1/33 Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Viel Spaß hatten die Teilnehmer bei der Landesmeisterschaft der G-Judoka in Dülmen. Foto: Barbara Wübbelt

Ein Novum zum Vorjahr ist die Gesundheitsberatung. Die Dülmener sind „special olympics“ beigetreten. Zwischen den einzelnen Kämpfen haben die Judoka Pausen. Diese Zeit konnten sie nutzen und sich von den Helfern des Gesundheitsprogrammes und Dr. Margarethe Möllering aufklären und beraten lassen.