Nur GW Hausdülmen startet aufgrund zweier Nachholspiele bereits am morgigen Dienstag mit dem Training.

Wobei die Hausdülmener den ganzen Winter über locker im Training geblieben sind. „Wir haben Spinning gemacht, oder haben ein Mal in der Woche unsere Hallenzeit genutzt“, sagt GWH-Trainer Güven Sivgin. „So sind wir locker im Tritt geblieben.“ Neben den beiden Nachholspielen hat Sivgin noch Vorbereitungsspiele gegen VfL Billerbeck, Adler Buldern, Fortuna Seppenrade und ETuS Haltern vereinbart. „Die Testspiele gegen SG Coesfeld II und DJK Rödder mussten wir aufgrund der Nachholspiele leider absagen.“

Am 29. Januar steigt Reinhard Höing mit dem Fußball-A-Ligisten SV Brukteria Rorup wieder ein. 17 von 18 Spieler haben ihm für den Trainingsauftakt bereits zugesagt. „Das lohnt sich“, so Höing. Einige Testspiele wurden bereits fest vereinbart. Nur für das erste Wochenende wird noch nach einem möglichen Gegner gesucht. Desweiteren warten Bor. Münster II (10. Februar), SW Havixbeck (17. Februar), Eintracht Ahaus II (23. Februar) sowie DJK Stadtlohn (27. Februar) und VfL Senden II (3. März).

