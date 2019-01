Merfeld-Trio will ins Finale

Merfeld. Nach dem 8:8-Unentschieden zum Start in die Rückrunde am vergangenen Sonntag gegen Westfalia Gemen II steht für den Tischtennis-Kreisligisten Jugend 70 Merfeld II das nächste Punktspiel erst am 27. Januar gegen den TSV Raesfeld auf dem Programm. Trotzdem sind drei Spieler am Samstag gefordert: Christian Böcker, Tobias Siever und Josef Hüppe haben sich für das Final Four um den Pokal des Kreises Westmünsterland qualifiziert.

Von mast