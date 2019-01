Im Endspiel gegen den Landesligisten Viktoria Heiden sah es zunächst nach einer klaren Sache aus. Navid Ahmad und Dominik Arnsmann sorgten für eine 2:0-Führung der TSG. Und bis fünf Minuten vor der Schlusssirene hatten die Dülmener das Finale auch fest im Griff. Doch die Heidener hatten schon zuvor im Turnier bewiesen, dass sie einen Rückstand drehen können. Innerhalb von einer Minute sorgten sie für den 2:2-Ausgleich und sorgten dafür, dass der Turniersieger im Neunmeterschießen ermittelt wurde.

Hier hatten zunächst die Heidener die Nase vorn, da Navid Ahmad und Lukas Kettelake für die Blau-Gelben verschossen. Dann trat Potthoff auf den Plan, hielt gleich drei Neunmeter in Serie. Und da Patrick Besler und Ahmad verwandelten, ging der Siegerscheck über 200 Euro diesmal an die Blau-Gelben.

Für die positive Überraschung des Turniers sorgte die Reserve der TSG. Der A-Ligist startete furios und konnte Stadtmeister Sportfreunde Merfeld mit 5:0 besiegen. Auch Eintracht Coesfeld musste sich der blau-gelben Reserve geschlagen geben (5:3). Im dritten Gruppenspiel sah es dann nach dem dritten Sieg aus, doch gegen Viktoria Heiden wurde eine 2:0-Führung noch verspielt, am Ende stand es 2:3. Dadurch qualifizierten sich die Heidener für das Halbfinale, wo sie GW Nottuln mit 4:3 besiegen konnten.

Mehr zum Polpublik-Cup bringt die DZ in der Montags-Printausgabe und im E-Paper.