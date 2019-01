In der Rückrunde Torwart bei der TSG Dülmen - im Sommer Trainer in Südlohn

Dülmen. Er ist 42 und kein bisschen müde. Carsten Potthoff kann’s nicht lassen. Der Schnapper aus Darfeld steht wieder in der Bude: beim Bezirksligisten TSG Dülmen. Marcus Fischer, mit dem er einst bei Preußen Lengerich in der Oberliga, damals die vierthöchste Liga in Deutschland, zusammen aktiv war, hat „Potti“ reaktiviert.