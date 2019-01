Merfeld. Eine Woche vor dem Start in die Rückrunde platzte die Sporthalle der Kardinal-von-Galen-Grundschule einmal mehr aus allen Nähten.

Das bereits traditionelle Tischtennis-Brettchenturnier von Jugend 70 Merfeld lockte insgesamt 42 Starter an. An neun Tischen standen sich 18 Doppelpaarungen gegenüber.

Von mast