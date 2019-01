Dabei schnitt die weibliche U18 von Dirk Erpenstein auf einem hervorragenden dritten Platz ab. In der Vorrunde spielten die Dülmenerinnen gegen TV Gerthe und DJK Datteln jeweils 1:1, gewannen aber deutlich gegen den TV Mesum II. Als Tabellenzweiter hatten sie dann im Überkreuzvergleich gegen den TV Mesum das Nachsehen, im Spiel um Platz drei setzten sie sich aber erneut gegen Mesum II durch. Es herrschte eine tolle Stimmung in der Halle.

Die weibliche U16 konnte sich gegen den TV Vreden mit 2:1 durchsetzen, hatte dann aber in den anderen Begegnungen das Nachsehen. Während die Mannschaft in ihrer Liga bislang nur eine Niederlage hinnehmen musste, hatte sie am Wochenende einen gebrauchten Tag erwischt. Gegen Borken-Hoxfeld war es ein knappes Ergebnis (44:50). Gegen die beiden Erstplatzierten gab es jedoch nur wenig Punkte zu holen.

Die weibliche U13 holte direkt im ersten Spiel gegen TV Vreden II ihren ersten Saisonerfolg. Der Jubel war riesig. Insgesamt waren alle Teilnehmenden bei der Siegerehrung positiv gestimmt. Am Sonntag war es aber schon 18.30 Uhr, als Abteilungsleiter Reimund Thiele zur Siegerehrung bitten konnte. Für das kommende Jahr will das Orga-Team den Modus verändern.

