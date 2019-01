Aigner hat eine kurze Anreise

„Das ist natürlich eine schöne Sache“, freut sich der Bulderner, der auch im Volleyballverband aktiv ist. Selber hat der 54-Jährige nach eigenen Angaben Volleyball eher auf bescheidenem Niveau gespielt. „Hin und wieder bin ich noch mal bei Hobby-Turnier oder beim Beachvolleyball aktiv.“

Am Sonntag wird Aigner die Moderation der Veranstaltung in Buldern übernehmen. „Ich war ja auch lange Jahre Hallensprecher am Berg Fidel bei den Spielen des USC Münster.“ Nun will er den Dülmenern, die bei freiem Eintritt sicherlich in Scharen in die Halle strömen werden, „den Volleyballsport näher bringen.“ So soll es im Vorfeld des Spiels eventuell Interviews mit dem Trainer oder Sportdirektor geben. „Mal sehen, was vor Ort alles möglich ist.“ Zudem will Aigner auch Zuschauern, die zum ersten Mal beim Volleyball sind, durchaus die Regeln des Spiels etwas näher bringen.

