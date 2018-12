Der Dülmener Jürgen Fromme ist als Sportfotograf in den Stadien der Welt Zuhause

Doch so gut der Platz direkt am Spielfeldrand der Bundesliga auch ist, für Fromme bedeutet Fußball nicht Freizeitspaß mit Bier und Bratwurst. Vergangene Woche war Fromme am Dienstagabend bis zur 70. Minute beim Spiel Gladbach gegen Nürnberg, anschließend geht´s noch nach Düsseldorf, um die Fortuna gegen Borussia Dortmund zu fotografieren. „Ich war um zwei Uhr im Bett und morgens um sieben Uhr wieder im Büro, um die Bilder für das Archiv zu sichten, zu bearbeiten und zu beschriften.“

Am Mittwochnachmittag macht sich Fromme gegen 15.30 Uhr schon wieder auf den Weg in die Arena auf Schalke. Schalke gegen Bayer Leverkusen.

(Den kompletten Bericht lesen Sie in der Feiertagsausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)