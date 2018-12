Dülmen. Die 40. Dülmener Tischtennisstadtmeisterschaften, die am Wochenende in der Dreifachsporthalle im Schulzentrum Am Bache 10 stattfinden, werfen ihre Schatten voraus. Ausrichter in diesem Jahr ist die Tischtennisabteilung des SV Brukteria Rorup, die mit ihrem Team auf eine rege Teilnahme der Dülmener TT-Cracks hofft.

Von Jürgen Primus