Siever lässt Jugend 70 jubeln

Merfeld. Großer Jubel bei den Spielern des Tischtennis-Kreisligisten Jugend 70 Merfeld II: Durch einen überraschenden 4:3-Heimsieg gegen den Ligakonkurrenten und Tabellenführer der Kreisliga Westmünsterland, SC Südlohn, qualifizierte sich der Titelverteidiger als vierte und damit letzte Mannschaft für das Final-Four-Turnier am 19. Januar in Ahaus. Weitere Teilnehmer in der Leistungsklasse eins für Teams aus der Kreisliga sowie 1. Kreisklasse sind Westfalia Gemen, VfL Billerbeck und Gastgeber VfL Ahaus. Die Auslosung der beiden Halbfinalpartien hat noch nicht stattgefunden.

Von mast