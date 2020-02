Sturgeon: Gericht soll neues Unabhängigkeitsreferendum klären

London (dpa) - Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon will eine zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit ihres Landesteils notfalls gerichtlich klären lassen. Sie wolle ein «legales und verfassungskonformes» Referendum, sagte Sturgeon in London. «Der (Brexit-) Weg, auf dem wir im Moment sind, ist nicht unsere Wahl.» Der britische Premierminister Boris Johnson hatte eine zweite Volksabstimmung in Schottland bereits abgelehnt. Nach einer kürzlich veröffentlichten YouGov-Umfrage favorisieren 51 Prozent der Wähler in dem Landesteil die Unabhängigkeit.

Von dpa