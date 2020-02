Deutsche Bahn lässt Verkehr nach Orkan wieder anrollen

Berlin (dpa) - Nach Orkantief «Sabine» lässt die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr wieder anrollen. Bahnkunden müssen aber noch den ganzen Tag über mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Auf seinem Weg über Deutschland traf der Orkan den Verkehr schwer, richtete aber nur vergleichsweise leichte Schäden an. Vor allem in Nordrhein-Westfalen wurden Menschen von umstürzenden Bäumen oder herumfliegenden Gegenständen verletzt. In Frankfurt am Main knickte ein Baukran ab, sein Ausleger krachte in das Dach des Doms. In Bayern waren Zehntausende Menschen über Stunden ohne Strom.

Von dpa