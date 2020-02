Anwohnerparken: Scheuer warnt vor «überzogener» Verteuerung

Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat vor einer massiven Verteuerung des Anwohnerparkens in Städten gewarnt. Eine Ausdehnung des Gebührenrahmens für Bewohnerparkausweise auf bis zu 240 Euro im Jahr halte er für «überzogen», betont der CSU-Politiker in einem Schreiben an die Verkehrsminister der Länder, das der dpa vorliegt. Hintergrund ist ein entsprechender Änderungsvorschlag aus dem Kreis der Länder für eine Reform der Straßenverkehrsordnung, über die der Bundesrat am kommenden Freitag abstimmen soll. Bisher kann ein Bewohnerparkausweis 10,20 Euro bis 30,70 Euro pro Jahr kosten.

Von dpa