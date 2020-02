Verletzte bei Messerangriff in London - Täter erschossen

London (dpa) - In London hat ein Mann nach Polizeiangaben zwei Menschen niedergestochen. Er wurde von Polizisten erschossen. Scotland Yard geht von einem Terrorhintergrund aus. Der Vorfall ereignete sich in einer belebten Einkaufsstraße im Süden der britischen Hauptstadt. Weitere Details zum Täter und seinem Motiv wurden zunächst nicht bekannt. Augenzeugen berichteten der BBC, der Täter habe einen Gegenstand an seinem Oberkörper getragen, der wie ein Sprengstoffgürtel ausgesehen habe. Entsprechende Bilder kursierten auch in sozialen Medien.

Von dpa