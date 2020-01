Vor CDU-Klausur: Merz bietet Einsatz in Wahlkampfteam an

Hamburg (dpa) - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der CDU-Spitze angeboten, in einem Team für den nächsten Wahlkampf eine Rolle zu spielen. «Wir müssen mit der bestmöglichen Formation in die nächste Bundestagswahl gehen. Das ist nicht nur eine Person an der Spitze, das ist eine Mannschaft, und ich möchte auch in einer Mannschaft dabei sein», sagte Merz bei einer Wirtschaftsveranstaltung am Tegernsee. Am Abend wollte die CDU-Spitze in Hamburg zu ihrer zweitägigen Jahresauftaktklausur mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zusammenkommen.

Von dpa