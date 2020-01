Queen: Konstruktive Diskussionen auf Krisentreffen mit Harry

London (dpa) - Die britische Queen hat die Diskussionen mit ihrem Enkel Prinz Harry und Herzogin Meghan auf einer Krisensitzung in Sandringham als «sehr konstruktiv» bezeichnet. Ihre Familie und sie selbst unterstützten den Wunsch von Harry und Meghan, ein «neues Leben als junge Familie zu schaffen». Es habe Übereinstimmung darin gegeben, dass es «eine Periode des Übergangs geben wird, in dem der Herzog und die Herzogin von Sussex in Kanada und Großbritannien ihre Zeit verbringen werden». Es müssten noch weitere Entscheidungen in den nächsten Tagen getroffen werden, teilte die Queen mit.

Von dpa