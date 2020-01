Thüringen: Vertreter von Rot-Rot-Grün treffen CDU und FDP

Erfurt (dpa) - Im Ringen um eine Regierung in Thüringen kommen heute erstmals Spitzenpolitiker von Linke, CDU, SPD, Grüne und FDP zu Gesprächen in Erfurt zusammen. Die fünf Parteien wollen darüber reden, wie künftig Mehrheiten im Parlament gefunden werden können. In der Vergangenheit hatten FDP und CDU eine Einladung der Linken, die die Landtagswahl Ende Oktober gewonnen hatte, abgelehnt. Derzeit basteln Linke, SPD und Grüne an einem Programm für eine mögliche Minderheitsregierung. Dabei wären die drei bisherigen Regierungspartner aber auf Stimmen von CDU oder FDP angewiesen.

Von dpa