Steinmeier: Stolpe «überragende politische Persönlichkeit»

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, als «überragende politische Persönlichkeit» gewürdigt. Er habe «weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus den Weg Ostdeutschlands in die Demokratie des geeinten Deutschland geprägt und gestaltet», hieß es in einem Kondolenzschreiben an Stolpes Witwe. Der frühere SPD-Politiker war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben.

Von dpa