Gewerkschaft will über Streiks bei Lufthansa informieren

Frankfurt/Main (dpa) - Die Kabinengewerkschaft Ufo will heute über die konkreten Streikpläne bei der Lufthansa informieren. Zuvor hatte die Gewerkschaft lediglich bestätigt, dass es Streiks noch in diesem Jahr geben werde. Die Gewerkschaft hatte ihren Mitgliedern am Abend mitgeteilt, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese Versuche seien erfolglos geblieben. «Wir als Lufthansa schauen konstruktiv nach vorne», sagte ein Lufthansa-Sprecher. Der Luftfahrtkonzern sei weiter an einer großen Schlichtung interessiert.

Von dpa