Mit E-Scooter auf der Autobahn

Köln (dpa) - Mit einer Flasche Bier in der Hand ist ein Kölner mit seinem E-Scooter auf die Autobahn aufgefahren. Bei der Polizei gingen in der vergangenen Nacht gleich mehrere Notrufe ein. Ein Mann sei mit einem E-Scooter auf dem Seitenstreifen der A4 im Bereich der Anschlussstelle Holweide in Richtung Olpe unterwegs, hieß es. Polizisten konnten den Mann kurz darauf anhalten. Ihnen sei sofort eine Alkoholfahne entgegengeschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Ein vorläufiger Alkoholtest habe mehr als 1,3 Promille ergeben. Der Mann habe gesagt, dass er versehentlich auf die Autobahn aufgefahren sei.

Von dpa