Mindestens 17 Tote durch Taifun auf den Philippinen

Manila (dpa) - Auf den Philippinen sind in Folge des Taifuns «Phanfone» an Weihnachten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden mit. Der Sturm hatte mit Windböen von bis zu 160 Stundenkilometern vor allem die östlich und zentral gelegenen Provinzen des Inselstaats getroffen. Zwei der Opfer starben demnach an Stromschlägen, ein weiteres wurde von einem umstürzenden Mangobaum erschlagen. Es werden weitere Menschen vermisst. Wegen des Taifuns hatten Tausende Menschen auf den Philippinen Weihnachten in Notunterkünften verbracht.

Von dpa