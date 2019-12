Bankräuber in Weihnachtslaune wirft Geld unter Passanten

Denver (dpa) - Ein weihnachtlich gestimmter Bankräuber hat in Colorado Springs im US-Staat Colorado seine Beute unter Passanten verteilt. Wie örtliche Medien berichteten, hatte ein Mann in einer Bankfiliale gedroht, eine Waffe einzusetzen und damit die Herausgabe von Bargeld erzwungen. Beim Verlassen der Bank warf der Mann das Geld unter Passanten und rief dabei mehrfach «Frohe Weihnachten». Anschließend setzte sich der 65-Jährige vor ein Cafe und wartete dort auf die Polizei. Passanten sollen das Geld zurück in die Bank gebracht haben. Allerdings sollen noch mehrere Tausend Dollar fehlen.