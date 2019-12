Brennender Weihnachtsbaum: Sieben Menschen verletzt

Weißenhorn (dpa) - Sieben Menschen sind im Landkreis Neu-Ulm in Bayern bei einem durch Weihnachtsbaumkerzen ausgelösten Brand verletzt worden. Das Feuer hatte sich an Heiligabend während eines Weihnachtsfests in dem Zimmer des Einfamilienhauses in Weißenhorn ausgebreitet. Alle sieben anwesenden Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei von ihnen zusätzlich noch Brandverletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Neben sechs Familienmitgliedern war auch eine Pflegekraft betroffen.

Von dpa