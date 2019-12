Trump hält Rede zur Lage der Nation am 4. Februar

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump wird seine nächste Rede zur Lage der Nation am 4. Februar halten. Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, veröffentlichte einen Brief an Trump, in dem sie den Präsidenten einlud, an jenem Datum bei einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern zu sprechen. Das Weiße Haus teilte mit, Trump habe die Einladung angenommen. Der US-Präsident hält traditionell Anfang des Jahres eine Rede zur Lage der Nation.

Von dpa