41-Jähriger in Essen angeschossen - Täter flüchtig

Essen (dpa) - In Essen ist ein 41-jähriger Mann angeschossen worden. Laut Polizei sind zwei mutmaßliche Täter flüchtig. Bei der Attacke im Stadtteil Borbeck sei er in Begleitung eines Zeugen gewesen, der ausgesagt habe, dass sich zwei Täter nach der Schussabgabe entfernt hätten, sagte ein Sprecher. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der 41-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zu seinem Zustand liegen bislang keine Informationen vor.