Bundestag gibt grünes Licht für Änderungen am Klimapaket

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat grünes Licht für Änderungen am Klimapaket der Bundesregierung gegeben. Der Kompromiss sieht vor, dass die Länder vom Bund mehr Geld bekommen - als Ausgleich etwa für die geplante Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets im Fernverkehr. Diese soll Anfang 2020 in Kraft treten, genau so wie ein Steuerbonus bei der energetischen Gebäudesanierung. Vorgesehen ist auch ein höherer Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids im Verkehr und bei Gebäuden ab 2021. Der Bundesrat soll das Ergebnis morgen billigen.